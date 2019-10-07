Трамп предложил объявить импичмент Нэнси Пелоси

Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси уличили в госизмене. По мнению американского президента, она была в курсе «мошенничества» председателя палаты Конгресса по разведке Адама Шиффа.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в Twitter, что и сама Пелоси, и Шифф, а также находившиеся с ними в сговоре люди должны быть подвергнуты импичменту за совершенные преступления и государственную измену.

«Нэнси Пелоси знала о каждом из множества случаев лжи хитрого Адама Шиффа и массовом мошенничестве, совершенном в отношении Конгресса и американцев», — сказал Трамп.

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Президент США добавил, что Пелоси «виновна так же, как и Шифф, в тяжких преступлениях и даже госизмене».

«Им нужно немедленно объявить импичмент», — добавил Дональд Трамп. По его словам, привлечь к ответственности стоит и тех, кто «злобно сговорился» с двумя членами Палаты представителей.

Именно эта палата Конгресса начала процедуру импичмента против главы государства. Демократы обвинили Трампа в попытке повлиять на выборы при помощи иностранного государства. Они утверждают, что американский президент хотел дискредитировать своего политического противника Джо Байдена. Для этого Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он занимался делом Burisma Group. В состав директоров компании входил сын бывшего вице-президента США Байдена.