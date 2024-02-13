Мир 13 февраля 2024, 21:29 Трамп предложил невестке возглавить Республиканскую партию Bloomberg: Трамп выдвинул невестку на пост сопредседателя Нацкомитета РП РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп вынес на обсуждение возможность выдвижения своей невестки Лары Трамп на пост сопредседателя Национального комитета Республиканской партии (НКРП). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Национальный комитет должен выполнять работу, которую мы ожидаем от национальной партии. Это означает помощь в обеспечении честных и прозрачных выборов по всей стране», — сказал он.

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По словам политика, лидерами партии должны стать «друг Майкл Уотли и очень талантливая невестка Лара Трамп», жена его среднего сына Эрика.

Автор статьи напомнил, что одних заявлений бывшего президента мало для того, чтобы сменить на должности текущую главу Республиканской партии. Макдэниэл продолжит работу, пока не пройдет не голосование за кандидатуру нового лидера партии,

В случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп пообещал депортировать из страны несколько миллионов нелегальных мигрантов. Ранее он пожаловался, что в стране находится огромное количество иностранцев.