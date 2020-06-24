Трамп предложил назвать коронавирус в честь Уханя

Название COVID-19 для коронавируса является странным, считает президент США Дональд Трамп. Он предложил называть вирус «Ухань» или Кung flu, что можно перевести как «Кун-фу-грипп».

«Однажды я уже говорил, что такого числа названий [для вируса] не было никогда. Я мог бы перечислить вам 19 или 20 наименований. „Ухань“ завоевывает популярность, „коронавирус“, „кунг-флю“», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Аризона.

Говоря о COVID-19, политик отметил, что «некоторые люди не могут объяснить, что такое 19», и само название ему кажется «странным».

О вспышке атипичной пневмонии в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. В марте–апреле эпидемия коронавируса, вызывающего пневмонию, распространилась по всей планете.

По последним данным, в мире выявлены свыше 9,2 миллиона заболевших, почти 477 тысяч человек умерли, 4,6 миллиона выздоровели.

Ранее в России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Они проходят в госпитале Минобороны.