Трамп предложил демократам приплести Россию, чтобы оправдать проигрыш

По данным газеты «ПолитЭксперт», демократы уже объясняли свои проигрыши российской фальсификацией голосов.

«Когда же демократы начнут обвинять РОССИЮ вместо того, чтобы [признать] собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошел в Айове?», — написал президент.