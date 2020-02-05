Трамп предложил демократам приплести Россию, чтобы оправдать проигрыш
Президент США Дональд Трамп пошутил в своем Twitter, что Демократическая партия может «свалить» на Россию вину за голосование в Айове. Об этом сообщил ТАСС.
По данным газеты «ПолитЭксперт», демократы уже объясняли свои проигрыши российской фальсификацией голосов.
«Когда же демократы начнут обвинять РОССИЮ вместо того, чтобы [признать] собственную некомпетентность из-за провала на голосовании, который произошел в Айове?», — написал президент.