Трамп предложил бомбить Россию самолетами США под флагами Китая

Бывший американский президент Дональд Трамп «шутливо» предлагал атаковать Россию истребителями F-22 ВВС США, изобразив на них флаги Китая. Об этом написала газета The Washington Post.

По логике Трампа, бомбежка России американскими истребителями с флагами КНР позволила бы Соединенным Штатам взвалить всю вину на китайцев и спокойно наблюдать за конфликтом РФ и КНР.

По данным WP, экс-постоялец Белого дома говорил об этом в минувшую субботу, выступая на мероприятии для спонсоров Республиканской партии США.

«США нужно пометить истребители F-22 флагами Китая и „выбить бомбами ****** (плохое — прим. ред.)“ из России. Тогда мы скажем, что это сделал Китай, а мы ни при чем, это все китайцы», — привела газета слова, якобы сказанные Трампом.

Бывший президент США добавил, что это бы спровоцировало российско-китайский вооруженный конфликт, а американцы могли бы сидеть и следить за тем, как он будет развиваться.

Такой сценарий гибридной войны от Трампа вызвал смех у собравшихся, отметила газета.

Ранее Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался умнее властей США в ситуации вокруг Украины.