Мир 24 июля 2023, 11:33 Трамп предъявил Европе счет на 100 млрд долларов за Украину Республиканец Трамп: Европа должна вслед за США помочь Украине на 100 млрд долларов РИА «Новости»

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Европа по сравнению с США потратила слишком мало денег на помощь Украине, хотя находится с ней на одном континенте. Для того чтобы сравнять счет, бывший президент Дональд Трамп в интервью Fox News потребовал от стран — партнеров вложить в киевский режим еще 100 миллиардов долларов.

Дональд Трамп заявил, что будучи у власти, урегулировал бы конфликт. Он раскритиковал Европу в недостаточной помощи киевскому режиму. Дональда Трампа возмутило, что США, которые находятся за океаном, потратили больше, чем Европа — на одном континенте с Украиной. По его словам, европейские страны по сравнению со Штатами сделали очень мало.

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«Во-первых, я бы сказал Европе: вы должны около 100 миллиардов долларов, вы должны заплатить. <…> Почему мы потратили 150 миллиардов, а они — 20 миллиардов? Экономики их стран, если их сложить, почти совпадают с нашей по объему», — заявил республиканец.

Политик раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, который, по его мнению, не справился с работой. Республиканец объяснил, что он не только раздал запасы снарядов своей армии, но и публично признался в этом, чем помог враждебным странам, в том числе Китаю и КНДР.