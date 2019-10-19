Трамп позвонил астронавтам в открытый космос

Все началось с небольшой заминки на слова президента: «Вы меня слышите?» ответ пришел с небольшой задержкой. Джессика Мейр ответила, что слышит его. Президент немного смутился и решил разрядить обстановку шуткой: «Я начал о вас волноваться, вы там в интересном месте». После этого он перешел к официальной части.

Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос. Видео Подробнее

В своем поздравлении Дональд Трамп заявил, что это исторический момент, когда в открытый космос вышли сразу две женщины.

«Бортинженеры Кристина Кук и Джессика Мейр, хочу поздравить вас. То, что вы делаете — невероятно, вы очень отважные люди, не думаю, что я бы на это пошел», — признался американский лидер.

Он отметил, что это по настоящему историческое событие, за которым сегодня наблюдает весь мир. В ответном слове Джессика Мейр отметила, что присваивать себе много заслуг вместе с Кристиной Кук она не готова, так как уже достаточно много других женщин выходили в открытый космос.

«Сейчас просто впервые две женщины работают одновременно снаружи», — подчеркнула она и пояснила, что выполнение ее работы для нее настоящая честь.

Одновременный выход в открытый космос двух женщин, астронавтов Кристины Кук и Джессики Меир, произошел в четверг, 18 октября. Они вышли за пределы Международной космической станции, чтобы заменить внешний энергоблок, который сломался в конце прошлой недели. Для Кристины Кук это уже четвертый выход в открытый космос. Джессика Меир покинула МКС впервые.