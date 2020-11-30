Трамп пожелал выздоровления травмированному Байдену

Американский президент Дональд Трамп пожелал демократу Джо Байдену скорейшего выздоровления. Сегодня стало известно о двух небольших переломах стопы политика.

«Поскорее поправляйся!» — написал он в Twitter.

Также Трамп опубликовал видео, на котором Байден выходит из больницы. Компьютерная томография подтвердила у политика небольшие переломы боковой и средней клиновидных костей, которые находятся в средней части стопы. Как выяснилось, представитель Демократической партии получил травму во время прогулки с собакой. Он играл с питомцем и поскользнулся.

Теперь Байдену несколько недель надо будет ходить в специальной обуви.

Президентские выборы в Соединенных Штатах прошли 3 ноября. По предварительным данным, победил Джо Байден. Но официально итоги до сих пор не подведены. Помимо этого, Дональд Трамп намерен обжаловать результаты в суде. Однако Байден уже вовсю готовится занять овальный кабинет в Белом доме и даже рассказал, чем займется в первые 100 дней своего президентского срока.