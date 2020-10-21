Трамп пожелал Ирану стать сильным без ядерного оружия

Дональд Трамп заявил, что хочет видеть Иран сильным государством и при этом не обладающим ядерным оружием. Американский президент пообещал, что если выиграет выборы, то после этого сразу позвонит в Тегеран.

«Я принял решение выйти из ужасного соглашения прошлой администрации [США] по иранской ядерной программе. Если мы победим на выборах, то мой первый телефонный звонок будет от Ирана», — заявил глава Белого дома во время встречи со сторонниками в Пенсильвании. Прямую трансляцию вел телеканал Fox News.

По его словам, ВВП Ирана упал на 27% из-за американских санкций. Однако он заверил, что не хотел этого. Трамп желает этой стране благополучия, но без ядерного оружия. Американский лидер заявил, что в случае его победы на выборах заключит с Ираном новую сделку.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в 2018 году. Документ разработали Штаты, Великобритания, Россия, Германия, Франция, Иран и Китай. Его цель — преодолеть кризис вокруг ядерного досье.

Однако после этого Вашингтон начал давить на Тегеран, а потом заявил о нарушении иранскими властями ядерной сделки. В связи с этим США сообщили, что намерены восстановить против Ирана санкции ООН. Госсекретарь Майкл Помпео 18 октября сказал, что его страна готова в одностороннем порядке ввести ограничительные меры в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с поставки на иранскую территорию вооружения или закупкой оружия у этого государства.

Участники СВПД полагают, что Штаты не имеют права предъявлять претензии по соблюдению соглашения, ведь сами они из него вышли.