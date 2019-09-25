Трамп пожаловался на плохое отношение к себе

Дональд Трамп опубликовал пост, в котором пожаловался на коллег. Он заявил, что с ним обращаются хуже, чем со всеми президентами США до него. По его словам, он получает от окружающих большое количество негатива.

«В истории нашей страны не было ни одного президента, с которым обращались бы так же плохо, как со мной. Демократы пропитаны ненавистью и страхом. Они ничего не делают», — написал американский глава.

Трамп назвал Twitter способом защиты от нападок СМИ Подробнее

Он отметил, что подобное отношение нельзя допустить в отношении последующих лидеров Америки.

«Нельзя допустить, чтобы такое же когда-либо произошло с другим президентом. Охота на ведьм!» — заключил Дональд Трамп.

Ранее президент США заявлял, что Twitter необходим ему для защиты. По его словам, именно в этой соцсети он может спасаться от нападок СМИ.