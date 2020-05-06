    06 мая 2020, 10:15

    Трамп пожаловался на бессонницу из-за жертв коронавируса в США

    Ольга Ситникова

    Американский лидер Дональд Трамп не может спать ночью из-за мыслей о гражданах, погибших от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал ABC.

    Трамп подчеркнул, что страдает от бессонницы, так как постоянно думает о жертвах инфекции в США. Президент обратился к соотечественникам, которые потеряли близких из-за коронавируса. По словам главы государства, он любит их и обещает победить вирус.

    «У нас есть враг, и мы должны его победить», — заявил Трамп.

    Вечером 5 мая в США зарегистрировали 70 115 погибших с диагнозом коронавирусная инфекция.