Трамп пожаловался на бессонницу из-за жертв коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп не может спать ночью из-за мыслей о гражданах, погибших от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал ABC.
Трамп подчеркнул, что страдает от бессонницы, так как постоянно думает о жертвах инфекции в США. Президент обратился к соотечественникам, которые потеряли близких из-за коронавируса. По словам главы государства, он любит их и обещает победить вирус.
«У нас есть враг, и мы должны его победить», — заявил Трамп.
Вечером 5 мая в США зарегистрировали 70 115 погибших с диагнозом коронавирусная инфекция.