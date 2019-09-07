Трамп поздравил Россию и Украину с обменом задержанными

«Россия и Украина обменялись большим числом задержанных. Очень хорошие новости, возможно, первый и большой шаг к миру. Поздравляю обе страны!» — написал глава Соединенных Штатов.

В субботу, 7 сентября, состоялся масштабный обмен между Россией и Украиной заключенными в формате 35 на 35. Стороны долго шли к этому событию — переговоры были долгими и сложными, сроки переносились несколько раз.

Старт переговорам был дан после телефонного разговора президента России Владимира Путина с руководителем украинского государства Владимиром Зеленским 12 июля 2019 года.

В Киев вернулся режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году по обвинению в терроризме, и 24 украинских моряка, задержанные в конце ноября 2018 года за нарушение российской государственной границы в Керченском проливе.