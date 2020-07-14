Трамп поздравил президента Польши Дуду с переизбранием

Президент США Дональд Трамп поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах. Он назвал его переизбрание «историческим».

Об этом Трамп написал в Twitter.

«Поздравляю моего друга, президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием. С нетерпением жду продолжения нашей важной совместной работы по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и телекоммуникационную безопасность!» — написал американский президент.

Дуда набрал 51,21% голосов избирателей, его соперник Рафал Тшасковский — 48,79% голосов.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок предположил, что польского президента во время нового срока ждет серьезное испытание.