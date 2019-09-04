Трампа попросили высказаться о начале Второй мировой. И он поздравил Польшу

Трамп должен был присутствовать на мероприятиях, которые посвящены 80-летию начала Второй мировой войны, однако в последний момент президент США отменил свой визит из-за урагана «Дориан».

Трамп предпочел гольф поездке на годовщину начала Второй мировой Подробнее

На вопрос журналистки о том, хочет ли президент США что-то сказать Польше в связи с трагической годовщиной, Трамп ответил, что у него есть «отличное сообщение» для этой страны. Под этими словами глава Белого дома имел ввиду визит Майка Пенса, поехавшего на траурные мероприятия вместо него.

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. В нашей стране много поляков — может быть, около восьми миллионов. Мы любим наших польских друзей», — приводит издание слова Трампа.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. В этот день гитлеровские войска атаковали Польшу.

Ранее сообщалось, что после отмены посещения 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше, Трамп отправился играть в гольф.