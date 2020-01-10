Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

Уточняется, что Трамп передал поздравительное письмо через южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

«Насколько я знаю, сообщение было передано в Северную Корею надлежащим образом», — цитируют советника по вопросам нацбезопасности Южной Кореи Чон Ый Ена «Известия».

По данным издания, южнокорейский чиновник посетил Соединенные Штаты с 7 по 10 января. Он провел в Вашингтоне переговоры с американскими и японскими коллегами. Стороны обсудили усиление угрозы со стороны Пхеньяна.