Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения
Американский президент Дональд Трамп поздравил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 36-летием. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на иностранные СМИ.
Уточняется, что Трамп передал поздравительное письмо через южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.
«Насколько я знаю, сообщение было передано в Северную Корею надлежащим образом», — цитируют советника по вопросам нацбезопасности Южной Кореи Чон Ый Ена «Известия».
По данным издания, южнокорейский чиновник посетил Соединенные Штаты с 7 по 10 января. Он провел в Вашингтоне переговоры с американскими и японскими коллегами. Стороны обсудили усиление угрозы со стороны Пхеньяна.