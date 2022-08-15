Трамп потребовал вернуть изъятые при обыске в его имении документы

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли при обысках в имении экс-президента США Дональда Трампа секретные документы. Политик настаивает на их возвращении. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Агенты ФБР увезли коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные привилегией исполнительной власти, заметил Трамп.

«Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо!» — коротко добавил он.

Обыски в имении Мар-а-Лаго во Флориде прошли на минувшей неделе. При следственных мероприятиях никому не разрешили присутствовать. В Минюсте США утверждают, что данная мера была обоснованной.

В общей сложности у Трампа изъяли 11 комплектов документов, на которых значился гриф «совершенно секретно». Ордер на обыск подписали 5 августа, согласно нему агенты ФБР имели право исследовать каждый уголок поместья без исключения. Хранение важных документов в имении может стоить Трампу свободы.