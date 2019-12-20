Трамп потребовал ускорить импичмент ради «чистоты» перед выборами

Большинство в Сенате составляют республиканцы, которые проголосуют против импичмента. Именно поэтому американский лидер просит немедленно начать процесс. Трамп хочет подойти к президентским выборам осенью 2020 года с «максимально развязанными руками». Самым неприятным для него окажется, если дело переведут в формат длинного процесса.

«Если никаких новых форс-мажоров не будет, понятно, как ситуация закончится. Форсируя процесс импичмента, Трамп развязывает себе руки», — рассказал Евстафьев.

Кроме того, ускоряя процесс, Трамп получает гарантию, что на него больше не появится новый компромат. Иначе могут всплыть какие-нибудь материалы о том, как глава государства сводил счеты с представителями демократов. И тогда ситуация резко изменится, уверен эксперт.

В то же время демократы нацелены максимально приблизить процесс импичмента к избирательному процессу.

«На нынешнем уровне импичмент скорее опасен Демократической партии. Этот процесс ее дискредитирует», — отметил американист.

Ранее Палата представителей США одобрила импичмент Трампу. Большинством голосов конгрессмены проголосовали за резолюцию о его отстранении от власти — 230 голосов против 197.