Трамп потребовал у Японии $8 млрд за американских солдат. Их и так не любят

США хотят, чтобы Япония платила восемь миллиардов долларов за присутствие американских солдат на своей территории. Политолог из Штатов Эндрю Корыбко рассказал «360», почему японцы не рады западным военным и будут ли платить за их присутствие такие крупные суммы.

О требованиях Вашингтона сообщили в Foreign Policy со ссылкой на свои источники в администрации. По данным журналистов, решение Дональда Трампа в июле властям Японии передал Джон Болтон — на тот момент помощник по национальной безопасности. Согласно действующему соглашению, Токио платит два миллиарда долларов за присутствие американских солдат на своей территории. Правда, договор истекает в 2021 году. В МИД Японии при этом отметили, что переговоры о новом соглашении начнутся лишь в начале будущего года и никаких крупных сумм глава Штатов пока не просил.

Однако запрос США суммы в четыре раза больше прежней не удивляет специалистов. Это оправдано с внутренней экономико-политической точки зрения, хоть и противоречит принципам внешней политики. Об этом в разговоре с «360» заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

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Он уверен: «США не выйдут из Японии, даже если Токио откажется платить запрошенную сумму. Вместо этого они, вероятно, достигнут соглашения по меньшей цифре, но на сумму, превышающую нынешние два миллиарда долларов», — отметил собеседник. По его словам, Япония нуждается в доступе к американскому рынку и полагается на войска США в качестве надежного сдерживающего фактора в соответствии с договором о взаимной обороне. И США «имеют все козыри» в этом отношении.

«При этом жители Окинавы, где дислоцирована примерно половина американских солдат, презирают их военное присутствие из-за преступной деятельности, которую солдаты вели многие годы. Ситуация ухудшается тем, что военных невозможно наказать в рамках местного суда из-за неприкосновенности войск. Правда, недавно внесли поправки, позволяющие местным жителям в определенной степени преследовать некоторые категории служащих», — отметил Корыбко.

По словам собеседника «360», американских военных не раз обвиняли в пьянках, приставаниях к девушкам и даже убийствах. Корыбко считает, что войска должны лучше контролировать себя и уважать тех, на чьей территории служат. Иначе Штаты рискуют потерять «сердца и умы за границей».