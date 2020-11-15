Трамп потребовал прервать пересчет голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп потребовал прекратить пересчитывать вручную голоса в штате Джорджия. По его словам, нужно отменить пересчет пока не начнется сверка подписей.

«Пересчет вручную [голосов], который происходит в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи», — написал глава Вашингтона в Twitter.

Трамп призвал не дать радикальным левым демократам украсть его победу на президентских выборах. При этом Twitter поставил под сообщением американского главы пометку, что опубликованное «заявление о мошенничестве на выборах оспаривается».

Демократ Джо Байден обходит Трампа в Джорджии менее чем на 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. Победитель получит от штата 16 голосов выборщиков. Согласно информации американской прессы, даже если Трамп победит в Джорджии, это не обеспечит ему первое место в гонке.

Выборы следующего президента прошли в США 3 ноября. Официального оглашения результатов голосования еще не было, напоминает «Газета.ru». По данным СМИ, с большим отрывом лидирует Байден. В свою очередь Трамп пока не признал своего поражения.