Трамп потребовал немедленный процесс по импичменту в Сенате
В свою очередь, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявлял, что сенаторы вернутся c рождественских каникул 6 января. До этого времени голосования проводиться не будут.
В своем Twitter Трамп упрекнул конгрессменов-демократов в том, что они «не обеспечили надлежащего судопроизводства в Палате представителей», отказавшись заслушивать юристов и свидетелей «безо всяких оснований».
Теперь они еще решили указывать Сенату, как осуществлять этот процесс. На самом деле у них [демократов] нет никаких доказательств чего бы то ни было, и они никогда не появятся. Они хотят выйти из игры. Я хочу немедленного процесса!Дональд Трамппрезидент США
18 декабря Палата представителей одобрила отстранение Трампа от власти. Демократическое большинство признало доказанным, что он злоупотреблял властью и мешал расследованию Конгресса.
Речь идет о призывах Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому возобновить расследование против Хантера Байдена — сына вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.
В Сенате, где большинство у республиканцев, импичмента, по всей вероятности, добиться не удастся.