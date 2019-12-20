    20 декабря 2019, 04:30

    Трамп потребовал немедленный процесс по импичменту в Сенате

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов незамедлительно рассмотреть процесс импичмента, инициированный нижней палатой Конгресса. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что пока не готова назначить обвинителей на процесс.
    Трамп потребовал немедленный процесс по импичменту в Сенате

    В свою очередь, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявлял, что сенаторы вернутся c рождественских каникул 6 января. До этого времени голосования проводиться не будут.

    В своем Twitter Трамп упрекнул конгрессменов-демократов в том, что они «не обеспечили надлежащего судопроизводства в Палате представителей», отказавшись заслушивать юристов и свидетелей «безо всяких оснований».

    Теперь они еще решили указывать Сенату, как осуществлять этот процесс. На самом деле у них [демократов] нет никаких доказательств чего бы то ни было, и они никогда не появятся. Они хотят выйти из игры. Я хочу немедленного процесса!

    Дональд Трамппрезидент США

    18 декабря Палата представителей одобрила отстранение Трампа от власти. Демократическое большинство признало доказанным, что он злоупотреблял властью и мешал расследованию Конгресса.

    Речь идет о призывах Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому возобновить расследование против Хантера Байдена — сына вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

    В Сенате, где большинство у республиканцев, импичмента, по всей вероятности, добиться не удастся.