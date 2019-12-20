Трамп потребовал немедленный процесс по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов незамедлительно рассмотреть процесс импичмента, инициированный нижней палатой Конгресса. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что пока не готова назначить обвинителей на процесс.

В свою очередь, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявлял, что сенаторы вернутся c рождественских каникул 6 января. До этого времени голосования проводиться не будут.

В своем Twitter Трамп упрекнул конгрессменов-демократов в том, что они «не обеспечили надлежащего судопроизводства в Палате представителей», отказавшись заслушивать юристов и свидетелей «безо всяких оснований».

Теперь они еще решили указывать Сенату, как осуществлять этот процесс. На самом деле у них [демократов] нет никаких доказательств чего бы то ни было, и они никогда не появятся. Они хотят выйти из игры. Я хочу немедленного процесса! Дональд Трамп президент США

18 декабря Палата представителей одобрила отстранение Трампа от власти. Демократическое большинство признало доказанным, что он злоупотреблял властью и мешал расследованию Конгресса.

Речь идет о призывах Трампа к украинскому президенту Владимиру Зеленскому возобновить расследование против Хантера Байдена — сына вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

В Сенате, где большинство у республиканцев, импичмента, по всей вероятности, добиться не удастся.