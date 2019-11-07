  • Трамп потребовал допросить Джо Байдена на слушаниях об импичменте

    07 ноября 2019, 20:40

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп считает, что на слушания об импичменте необходимо вызвать бывшего вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом Трамп написал в Twitter.
    Трамп потребовал допросить Джо Байдена на слушаниях об импичменте

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    Ранее в рамках слушаний в Конгрессе показания дали нескольких высокопоставленных дипломатов и чиновников. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд заявили под присягой, что Трамп увязывал оказание военной помощи Киеву с возобновлением расследования в отношении Хантера Байдена.

    Речь идет о расследовании возможных злоупотреблений в украинской газовой компании Burisma, в правление которой входил Байден-младший. Расследование было закрыто на Украине в 2017 году.

    Конгрессмены-демократы считают, что Трампа нужно отстранить от власти из-за злоупотребления полномочиями — он вынуждал украинские власти искать компромат на своего политического конкурента. Джо Байден, как и Трамп, намерен баллотироваться на президентский пост в 2020 году.

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    В Twitter глава Белого дома процитировал вопрос сенатора-республиканца Джона Кеннеди: «За что Хантер Байден получал деньги [на Украине]?».

    «Это хороший вопрос. Он и сонный Джо [Байден] должны давать показания», — уверен политик.