Трамп потребовал допросить Джо Байдена на слушаниях об импичменте

Постпред США в ЕС раскрыл основное условие встречи Трампа и Зеленского Подробнее

Ранее в рамках слушаний в Конгрессе показания дали нескольких высокопоставленных дипломатов и чиновников. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд заявили под присягой, что Трамп увязывал оказание военной помощи Киеву с возобновлением расследования в отношении Хантера Байдена.

Речь идет о расследовании возможных злоупотреблений в украинской газовой компании Burisma, в правление которой входил Байден-младший. Расследование было закрыто на Украине в 2017 году.

Конгрессмены-демократы считают, что Трампа нужно отстранить от власти из-за злоупотребления полномочиями — он вынуждал украинские власти искать компромат на своего политического конкурента. Джо Байден, как и Трамп, намерен баллотироваться на президентский пост в 2020 году.

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В Twitter глава Белого дома процитировал вопрос сенатора-республиканца Джона Кеннеди: «За что Хантер Байден получал деньги [на Украине]?».

«Это хороший вопрос. Он и сонный Джо [Байден] должны давать показания», — уверен политик.