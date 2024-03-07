Мир 07 марта 2024, 07:26 Трамп потребовал дебатов с Байденом и получил отказ Экс-президент США Трамп вызвал Байдена на дебаты CNP/AdMedia/globallookpress

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Экс-лидер США Дональд Трамп обратился к главе государства Джо Байдену с требованием провести дебаты для обсуждения проблем страны. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что может провести дискуссию в любое время и в любом месте. Он также согласился на то, чтобы дебаты проходили под управлением Демократического национального комитета.

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«Ради блага нашей страны важно, чтобы Джо Байден и я дебатировали по проблемам, которые являются жизненно важными для Америки и американцев», — указал республиканец.

В ответ на это Байден заявил телеканалу CNBC, что не планирует проводить дебаты с Трампом. Он отметил, что политику «нечем заняться». В то же время американский президент признался, что на месте республиканца тоже «хотел бы подискутировать».

Ранее глава США раскритиковал Трампа за то, что тот якобы не может отличить добро от зла. По мнению американского лидера, политик-республиканец «съеживается» перед президентом Владимиром Путиным.