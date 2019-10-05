Трамп поставил условия КНДР по снятию санкций

На совещании в Белом доме чиновники представили список предложений, которые Трамп мог выдвинуть на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы.

По информации источников, американский президент может предложить Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля в том случае, если Северная Корея устранит основной ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.

При этом, как рассказали собеседники издания, в том случае, если ООН откажется приостановить действие этих санкций, американские власти могут временно приостановить соблюдение этих ограничений.

Переговоры между официальными лицами Соединенных Штатов и Северной Кореи запланированы на ближайшее время, уточняет «Газета.ru».

С прошлого года уже состоялись два саммита США — КНДР, в ходе которых стороны пришли к соглашению двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений.