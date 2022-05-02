Трамп после митинга в Небраске снова станцевал перед сторонниками

Экс-президент США Дональд Трамп станцевал перед сторонниками после митинга в Небраске. Кадры очередного танцевального выступления бывшего американского лидера распространились в соцсетях и мессенджерах.

Во время незамысловатого танцевального номера Трамп был в своей красной бейсболке с надписью: Make America great again. Судя по ролику, зрители встретили выступление улыбками и бурными аплодисментами.

Дональд Трамп и ранее удивлял публику танцами. В октябре 2020 года, после выписки из больницы, где лежал с коронавирусом, Трамп во время встречи со сторонниками был в особенно хорошем настроении и потанцевал под песню в стиле диско. Через несколько дней перед избирателями во Флориде он двигался под песню YMCA группы Village People. Большинство пользователей соцсетей встретили эмоциональные выступления Трампа дружелюбно и назвали его «более настоящим, чем любой другой президент».