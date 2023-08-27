Мир 27 августа 2023, 03:42 Трамп после ареста собрал $7,1 млн пожертвований на предвыборную кампанию Politico: кандидат в президенты Трамп после ареста собрал $7,1 млн пожертвований РИА «Новости»

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Бывший американский президент и нынешний кандидат Дональд Трамп после формального ареста в Джорджии собрал около 7,1 миллиона долларов на предвыборную кампанию. Об этом написала газета Politico.

Средства собирались за счет продажи товаров через интернет-магазин, в ассортименте которого были футболки, плакаты, наклейки и прочие аксессуары с фотографией хмурого Трампа. На товарах также присутствовал слоган «Никогда не сдавайся!», их стоимость варьируется от 12 до 34 долларов, сообщила газета. Также средства поступали от онлайн-доноров.

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Впервые за два года Трамп опубликовал твит, в котором направил сторонников на свой сайт. Целевая страница призывает «внести свой вклад в изгнание жуликоватого Байдена из белого дома».

Авторы материала отметили, что формальный арест Трампа и выдвинутые против него обвинения только сплотили вокруг бывшего президента его сторонников. За три недели кампания Трампа собрала почти 20 миллионов долларов.

Бывшего американского лидера Дональда Трампа официально арестовали 25 августа. Трансляцию с места вел телеканал CNN.