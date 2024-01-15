Мир 15 января 2024, 04:52 Трамп послал мешавших ему экоактивистов «к мамочке» Трамп отправил экоактивистов домой к маме во время своего выступления в Айове РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп выступал в штате Айова, когда туда пришли экологические активисты. Они попытались сорвать выступление политика. Трамп послал их «к мамочке», сообщило РИА «Новости».

Экс-президент выступал перед своими сторонниками в городе Индианола. На мероприятие пришли экоактивисты. Они держали в руках плакат с надписью: «Трамп — климатический убийца» и кричали лозунги против политика.

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«Спасибо, дорогая. Иди домой к мамочке. Твоя мамочка ждет», — обратился Трамп к одной из митингующих.

Он возмутился действиями активистов, заявив, что они еще молодые и многого не понимают. Они «сражаются с нефтью», но такая политика убьет США, сделав страну неконкурентоспособной.

Во время выступления Трамп заявил о риске Третьей мировой войны. По его словам, мир еще не был так близок к ней. Однако он в силах не допустить такого развития событий.

Ранее Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию в случае победы на выборах. Он напомнил, что в последние годы в страну приехало слишком много нелегальных мигрантов.