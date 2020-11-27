Трамп послал к черту лунку для гольфа

Американский лидер направился в свой гольф-клуб перед торжественным ужином в честь Дня благодарения. Он сыграл несколько партий. Однако игра прошла для него «настолько же удачно, как и президентские выборы», написали журналисты.

Трамп несколько раз замахнулся клюшкой, после удара мяч улетел в пруд.

«Проклятье! Я ненавижу эту чертову лунку!» — рассердился президент.

Это уже не первая провальная игра Трампа на этой лунке,. Американское издание поэтому предположило, что вскоре лунку переделают.

«В конце концов, это его клуб. Для этого даже не нужно быть президентом», — говорится в материале.

По мнению сотрудников издания, главе государства не повезло в игре, потому что он злился из-за развития событий после выборов президента.

В 2020 году Дональд Трамп отпраздновал День благодарения в Белом доме вместе с родными, отметил сайт NEWS.ru.

Трамп 26 ноября снова заявил, что президентские выборы были сфальсифицированы. Он также назвал себя победителем. Предварительные результаты говорят иное: демократ Джо Байден — избранный президент.