Трамп пошутил о своей популярности

По словам Трампа, его назвали самым знаменитым человеком в мире, но он с этим не согласился.

«Тогда они спросили: „Кто же более знаменит?“, „Иисус Христос“, — ответил я», — рассказал президент.

Также он добавил, что даже будет пытаться в этом случае конкурировать. В ответ жители штата засмеялись.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров оказался не чужд юмористическим шоу. В ответ на вопрос журналиста о том, за кого Россия будет болеть на выборах президента в США, министр процитировал строчку из песни комика Семена Слепакова. Теперь популярность композиции растет, многие бросились на YouTube пересматривать ролик. На момент публикации новости у него уже больше 7,3 миллиона просмотров.

Лавров заявил, что несмотря на то, что Россию воспринимают как «главного вершителя судеб Америки», у нее тем не менее нет особых предпочтений. Наша страна готова работать с любым президентом Штатов.