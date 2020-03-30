Трамп посчитал «хорошим» исходом смерть 200 тысяч американцев от коронавируса

Если бы американские власти не ввели меры по борьбе с коронавирусом, то от инфекции могли погибнуть около двух миллионов человек. Президент США Дональд Трамп уверен, что смертность на уровне от 100 до 200 тысяч граждан — хороший сценарий.

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали», — приводит РИА «Новости» заявление Трампа.

По его словам, от заболевания могли погибнуть порядка 2,2 миллиона американцев. В ближайшие две недели власти Штатов ожидают, что смертность окажется на пике. Глава государства отметил, что восстанавливать страну после коронавируса начнут с 1 июня. Трамп продлил меры против распространения инфекции до конца апреля.

Сейчас США занимают первое место в мире по количеству заболевших COVID-19. Врачи зафиксировали около 140 тысяч случаев заражения. Врачи не смогли помочь 2,4 тысячи пациентов. Почти половина всех зарегистрированных случаев приходится на штат Нью-Йорк. Несмотря на это, Трамп отказался вводить там карантин. Жителей попросили ограничить поездки, но официальный запрет на передвижение не ввели.

В мире заразившихся коронавирусом насчитывается более 723 тысяч человек. Летальных случаев — более 33 тысяч в разных странах.