Трамп посчитал атакой взрыв в Бейруте. Пентагон с ним не согласился
По крайней мере так сообщил CNN со ссылкой на трех неназванных чиновников ведомства. Они заявили, что не знают, что имел в виду глава Белого дома. Ведь, если бы у властей Соединенных Штатов были данные об атаке, они бы приняли меры по защите своих военных.
Ранее Трамп высказал мнение, что мощный взрыв в Бейруте не был несчастным случаем.
«Похоже, это была ужасная атака», — сказал политик на пресс-конференции в Белом доме. Об это написала газета «Известия».
По его словам, характер взрыва и большее число жертв указывает именно на нападение. Американский президент подчеркнул, что такого мнения придерживаются несколько генералов США. Они считают, что в ливанской столице могли взорвать бомбу.
Глава Белого дома выразил свои соболезнования народу Ливана из-за трагедии. Он заявил, что Штаты готовы помочь пострадавшим.
Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По последним данным, 78 человек погибли. Более четырех тысяч пострадали.