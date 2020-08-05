Трамп посчитал атакой взрыв в Бейруте. Пентагон с ним не согласился

Американский президент Дональд Трамп не считает взрыв в Бейруте случайностью. По его мнению, это была атака. Однако Минобороны США уже открестились от его слов.

По крайней мере так сообщил CNN со ссылкой на трех неназванных чиновников ведомства. Они заявили, что не знают, что имел в виду глава Белого дома. Ведь, если бы у властей Соединенных Штатов были данные об атаке, они бы приняли меры по защите своих военных.

Ранее Трамп высказал мнение, что мощный взрыв в Бейруте не был несчастным случаем.

«Похоже, это была ужасная атака», — сказал политик на пресс-конференции в Белом доме. Об это написала газета «Известия».

По его словам, характер взрыва и большее число жертв указывает именно на нападение. Американский президент подчеркнул, что такого мнения придерживаются несколько генералов США. Они считают, что в ливанской столице могли взорвать бомбу.

Глава Белого дома выразил свои соболезнования народу Ливана из-за трагедии. Он заявил, что Штаты готовы помочь пострадавшим.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По последним данным, 78 человек погибли. Более четырех тысяч пострадали.