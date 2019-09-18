  • Трамп поручил усилить санкции против Ирана

    18 сентября 2019, 17:05

    Ольга Чеснокова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что распорядился усилить санкции против Ирана. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Я поручил министру финансов существенно расширить санкции против Ирана!» — заявил американский лидер.

    Других подробностей Трамп приводить не стал.

    14 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в восточной части Саудовской Аравии. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Таким образом они требовали прекратить многолетнюю войну в их стране.

    Однако арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран. Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что к нападениям причастна иранская сторона, напомнила «Политика Сегодня».