Трамп поручил усилить санкции против Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что распорядился усилить санкции против Ирана. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Я поручил министру финансов существенно расширить санкции против Ирана!» — заявил американский лидер.
Других подробностей Трамп приводить не стал.
14 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в восточной части Саудовской Аравии. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Таким образом они требовали прекратить многолетнюю войну в их стране.
Однако арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран. Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что к нападениям причастна иранская сторона, напомнила «Политика Сегодня».