Трамп поручил усилить санкции против Ирана

«Я поручил министру финансов существенно расширить санкции против Ирана!» — заявил американский лидер.

Других подробностей Трамп приводить не стал.

14 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в восточной части Саудовской Аравии. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Таким образом они требовали прекратить многолетнюю войну в их стране.

Однако арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран. Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что к нападениям причастна иранская сторона, напомнила «Политика Сегодня».