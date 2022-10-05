Трамп попросил Верховный суд США запретить изучение изъятых у него при обыске секретных документов | 360°

Мир 05 октября 2022, 05:10 Поделиться Telegram

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Viber Трамп попросил Верховный суд США запретить изучение изъятых у него при обыске секретных документов NYT: Трамп попросил Верховный суд временного запретить изучать изъятые секретные документы РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с ходатайством о временном запрете на изучение секретных документов, конфискованных при обыске в его доме во Флориде. Об этом сообщила газета The New York Times.

Апелляционный суд в конце сентября удовлетворил просьбу Минюста о работе с изъятыми в доме Трампа секретными документами. Таким образом суд 11-го округа изменил решение суда Флориды, который постановил, что изучением документов будет заниматься только независимая сторона.

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«Суд 11-го округа не обладает достаточной юрисдикцией для пересмотра постановления об уполномоченном юристе», — настаивают адвокаты экс-президента.

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Газета уточняет, что ранее все запросы Трампа Верховный суд отклонял, поэтому добиться положительного решения будет непросто.

Сенаторы США после обыска направили запрос о доступе к документам, которые были изъяты в имении экс-президента. Агенты ФБР забрали коробки с бумагами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также документы, защищенные привилегией исполнительной власти.

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