Трамп попросил Конгресс США увеличить выплаты американцам до 2000 долларов
Действующий лидер США Дональд Трамп посчитал «смехотворно низкой» утвержденную Конгрессом выплату в 600 долларов всем гражданам в качестве помощи при COVID-19. Об этом сообщила «Политика сегодня».
«Я прошу Конгресс внести поправки в этот законопроект и увеличить смехотворно низкие 600 долларов до 2000 долларов, или 4000 долларов для пары», — сказал Трамп.
Инициативу Трампа поддержала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, демократы готовы вынести предложение президента на обсуждение уже на этой неделе.