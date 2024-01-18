Мир 18 января 2024, 13:44 Трамп пообещал запретить цифровой доллар Трамп пообещал не допустить появления цифрового доллара в США Kyle Mazza / Global Look Press

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает введение в оборот цифрового доллара. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты», — сказал Трамп в ходе выступления в Нью-Гэмпшире.

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По его словам, такая валюта даст федеральному правительству полный контроль над средствами американцев. Политик предупредил, что власти могут забрать деньги, и простые граждане даже не заметят их пропажи.

Федеральная резервная система (ФРС) изучает возможность введения в оборот цифрового доллара. В ведомстве указывали, что он расширит платежные возможности, но не заменит наличные средства.

Противники цифровой валюты боятся, что правительство сможет отслеживать покупки американцев и блокировать их. Сторонники же новой валюты считают, что она ускорит транзакции.

В России в августе 2023 года стартовал пилотный проект использования цифрового рубля. Эмитентом таких денег является Центробанк России.