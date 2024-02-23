23 февраля 2024, 10:03
Трамп пообещал восстановить мир на Украине «силой»
Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине и предотвратит мировую войну
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине, если победит на выборах. Как сообщило РИА «Новости», по мнению экс-лидера США, только ему под силу предотвратить начало третьей мировой войны.
«Мы восстановим мир с помощью силы еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной», — заявил он.
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Американский политик уверен, что третья мировая война может начаться, но только он способен ее предотвратить. Однако президент Украины Владимир Зеленский ранее не согласился с мнением Трампа, что урегулировать украинский конфликт можно за 24-48 часов.
Как сообщали зарубежные СМИ, в случае победы на президентских выборах в США осенью 2024 года Трамп начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией. Источники утверждают, что американский политик готов организовать прямую встречу Путина и Зеленского сразу после победы на выборах.
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