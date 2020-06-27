    27 июня 2020, 00:25

    Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне по 10 лет тюрьмы

    Арина Гудилова

    Американский президент Дональд Трамп опубликовал плакат с лицами вандалов. На нем запечатлено 15 человек, которые портили памятники. Американский лидер заявил, что вандалам грозит 10 лет тюрьмы.

    «Многие люди находятся под стражей и многие другие разыскиваются за вандализм федеральной собственности в парке Лафайет. 10 лет тюремного заключения», — написал он в своем Twitter.

    22 июня протестующие против расовой дискриминации в Вашингтоне попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону на площади Лафайетт. Люди прорвались через полицейское оцепление, обвязали памятник веревкой и начали скандировать, что Эндрю Джексон «должен уйти».

    Сразу после этого Трамп пригрозил тем, кто занимается разрушением статуй и памятников, тюремным заключением на срок до 10 лет. Соответствующее разрешение американский президент уже выдал федеральному правительству.

    В США с конца мая бушуют массовые протесты в защиту прав афроамериканцев. В акции были вовлечены больше 30 штатов. Зачастую мирные шествия перерастали в беспорядки и мародерства.