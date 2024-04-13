Мир 13 апреля 2024, 11:26 Трамп пообещал Украине новый кредит вместо бесплатной помощи Трамп: США могут помочь Украине кредитом, а не подарком Global Look Press

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Экс-президент США Дональд Трамп не исключил выделение помощи Украине на условиях займа. Об этом республиканец заявил на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей конгресса Майком Джонсоном. Его слова привел телеканал Fox News.

«Мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка», — пояснил Трамп.

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Накануне Financial Times написала, что в США рассматривают выделение помощи Украине в формате займа под залог будущей прибыли от замороженных активов России. Это может принести до 40 миллиардов евро.

По данным газеты, предложенную схему рассмотрят министры финансов G7 на будущей неделе. Встреча состоится в Вашингтоне.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что в случае переизбрания Трамп будет стремиться усадить представителей России и Украины за стол переговоров.