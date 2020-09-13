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    13 сентября 2020, 18:09

    Трамп пообещал смертную казнь для стрелявшего в полицейских в Калифорнии

    Алена Макаренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал смертную казнь для злоумышленника, который обстрелял двух полицейских в Калифорнии. Свое заявление он опубликовал в Twitter.

    «Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить», — написал американский лидер.

    Ранее неизвестный подошел к патрульному автомобилю в Комптоне и открыл огонь без предупреждения. Двое помощников шерифа получили многочисленные огнестрельные ранения и попали в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полицейские ищут стрелявшего.

    Офис шерифа округа опубликовал в Twitter видео с камер наблюдения. На нем видно, как неизвестный подходит к стражам порядка, которые сидели в патрульной машине. Он делает несколько выстрелов прямо в стекло автомобиля и после сразу убегает. Личность нападавшего пока не установлена.

    Новости SMI.FM