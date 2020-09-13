Трамп пообещал смертную казнь для стрелявшего в полицейских в Калифорнии

«Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить», — написал американский лидер.

Ранее неизвестный подошел к патрульному автомобилю в Комптоне и открыл огонь без предупреждения. Двое помощников шерифа получили многочисленные огнестрельные ранения и попали в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полицейские ищут стрелявшего.

Офис шерифа округа опубликовал в Twitter видео с камер наблюдения. На нем видно, как неизвестный подходит к стражам порядка, которые сидели в патрульной машине. Он делает несколько выстрелов прямо в стекло автомобиля и после сразу убегает. Личность нападавшего пока не установлена.