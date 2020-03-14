Трамп пообещал сдать тест на коронавирус

Ранее Трампа сфотографировали рядом с с главой секретариата по общественным коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого позже анализы на вирус показали положительный результат.

Глава США пояснил, что даже не знает этого человека. «Там был кто-то, кто, как говорят, имел это (вирус — ред.). Я понятия не имею, кто он, но я с ним сфотографировался — это заняло считанные секунды», — завил Трамп. По его словам, он вообще сидел все время рядом с президентом Бразилии. «Но у него отрицательный результат, и это хорошо», — сказал он.

На прямой репортера о том, будет ли президент все-таки проверяться, он ответил, что это произойдет «довольно скоро». «Скорее всего, да, скорее всего. Не по этой причине (что он заражен — ред.), а потому что я сделаю это в любом случае», — заключил Трамп.

Сейчас по всем Соединенным Штатам действует режим чрезвычайной ситуации. Руководство также запретило на 30 дней въезд в страну из Европы. Сейчас число подтвержденных случаев заражения СОVID-2019 в США достигло 1,6 тысячи человек.