Трамп пообещал рассмотреть вопрос помилования Сноудена

Так президент ответил на вопрос, готов ли он помиловать Сноудена, если тот вернется на родину.

Глава Белого дома добавил, что в его администрации нет единого мнения по Сноудену: «Многие думают, что он заслуживает другого отношения, есть те, кто считает, что он делал очень плохие вещи».

При этом в 2013 году Трамп выражал более жесткую позицию по Сноудену, называя его «предателем» и «шпионом, которого следует казнить».

На днях политик в интервью таблоиду New York Post заявил, что «много людей считают», что со Сноуденом «обращаются несправедливо».

Сам Сноуден отреагировал на эту статью, написав, что до этого вопрос о помиловании поднимался в 2016 году, «когда тот же генеральный прокурор, который однажды предъявил мне обвинение, признал, что в итоге моя работа по разоблачению неконституционной системы массового наблюдения АНБ была „службой государству“».

В 2013 году Сноуден передал журналистам секретную информацию АНБ о слежке американских спецслужб за гражданами. Также он сообщил о прослушке телефонных разговоров иностранных лидеров. Активист покинул США, уехав сначала в Гонконг, а затем в Россию, где ему предоставили убежище. США объявили Сноудена в международный розыск.