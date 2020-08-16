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    16 августа 2020, 04:50

    Трамп пообещал рассмотреть вопрос помилования Сноудена

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп «не очень хорошо» знает историю бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, но «внимательно изучит» вопрос о его помиловании. Об этом Трамп заявил журналистам, сообщил Forbes.
    Трамп пообещал рассмотреть вопрос помилования Сноудена

    Так президент ответил на вопрос, готов ли он помиловать Сноудена, если тот вернется на родину.

    Глава Белого дома добавил, что в его администрации нет единого мнения по Сноудену: «Многие думают, что он заслуживает другого отношения, есть те, кто считает, что он делал очень плохие вещи».

    При этом в 2013 году Трамп выражал более жесткую позицию по Сноудену, называя его «предателем» и «шпионом, которого следует казнить».

    На днях политик в интервью таблоиду New York Post заявил, что «много людей считают», что со Сноуденом «обращаются несправедливо».

    Сам Сноуден отреагировал на эту статью, написав, что до этого вопрос о помиловании поднимался в 2016 году, «когда тот же генеральный прокурор, который однажды предъявил мне обвинение, признал, что в итоге моя работа по разоблачению неконституционной системы массового наблюдения АНБ была „службой государству“».

    В 2013 году Сноуден передал журналистам секретную информацию АНБ о слежке американских спецслужб за гражданами. Также он сообщил о прослушке телефонных разговоров иностранных лидеров. Активист покинул США, уехав сначала в Гонконг, а затем в Россию, где ему предоставили убежище. США объявили Сноудена в международный розыск.

    Новости SMI.FM