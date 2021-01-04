Трамп пообещал раскрыть «истинные» результаты выборов президента США

Действующий президент США Дональд Трамп все еще рассчитывает на пересмотр результатов выборов. Он пообещал назвать настоящее количество проголосовавших за него избирателей 6 января. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры неверны и это можно проверить? Сегодня в моей речи, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры. У республиканцев есть плюсы и минусы, но одно можно сказать наверняка: они никогда не забывают», — говорится в сообщении.

Как сообщила газета «Известия», 6 января выборы должны утвердить обе палаты Конгресса в ходе совместного заседания. В этот же день Трамп проведет митинг своих сторонников в штате Джорджия, где днем ранее пройдет второй тур по выборам в сенат.

Свои заявления Трамп сделал после публикации в газете The Washington Post, где авторы привели расшифровку его телефонного разговора с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером. В ходе беседы американский лидер требовал найти потерянные голоса избирателей в его поддержку.

По итогам выборов в Джорджии три раза проводили пересчет голосов, но каждый раз победителем оказывался кандидат от Демократической партии Джо Байден, который получал голоса всех 16 выборщиков штата.

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не признал итоги национального голосования. Между тем выборщики уже определились. По итогам коллегии Байден получил 306 голосов, а Трамп — 232.