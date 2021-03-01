Трамп пообещал победу консерваторов и Республиканской партии в США

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках выступления на конференции консерваторов пообещал победу приверженцам традиционных ценностей и Республиканской партии, сообщил «МИР 24».

«Мы приведем консервативное движение и Республиканскую партию к полной победе. И у нас были огромные победы. Никогда не забывайте об этом», — подчеркнул политик и бизнесмен.

Он заявил, что вместе со своими сторонниками заберет обратно Палату представителей, победа в Сенате будет одержана. По словам экс — лидера Штатов, «президент-республиканец триумфально вернется в Белый дом». Трамп задал своим слушателям риторический вопрос, о том, кто им станет.

При этом он исключил создание собственной партии. Согласно опросам, его поддерживают 55% однопартийцев. Трамп снова раскритиковал прошедшие прошлой осенью выборы и назвал Джозефа Байдена «худшим президентом США».