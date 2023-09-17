Мир 17 сентября 2023, 22:20 Трамп пообещал никогда не преследовать оппонентов Gage Skidmore / Flickr

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не будет преследовать своих политических противников в отличие от нынешнего американского лидера Джо Байдена. Слова политика привел телеканал NBC News.

Трамп ответил на вопрос, будет ли он в случае победы на выборах использовать генпрокурора для преследования оппонентов.

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«Я никогда не стал бы этого делать. Но Байден так поступает», — заявил Трамп.

Он пообещал, что назначенный им генпрокурор будет «жестким в отношении преступности и честным».

Ранее Трамп заявил, что не собирается помиловать себя в случае переизбрания, так как он «не сделал ничего плохого».

Также бывший президент США выразил уверенность, что, если бы он согласился выйти из президентской гонки, с него бы тут же сняли все обвинения.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что уголовные дела против Дональда Трампа — это преследование конкурента по политическим мотивам. Эта ситуация, по мнению Путина, показала «всю гнилость американской политической системы», которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.

Дональду Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.