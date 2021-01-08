Трамп пообещал не допустить угроз против своих сторонников

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения или несправедливого обращения со своими сторонниками. Об этом он написал на своей разблокированной странице в Twitter.

«75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за [идеи] „Америка прежде всего“, „Сделаем Америку снова великой“, сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде», — говорится в сообщении.

Это уже второе обращение действующего американского президента после того, как его страницу разблокировала администрация в Twitter.

В минувшую среду сторонники Трампа, после митинга перед Белым домом, штурмом взяли здание Капитолия, где шло заседание по утверждению итогов голосования коллегии выборщиков.

Жертвами столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии стали пять человек, в том числе один из правоохранителей. По официальным данным, более 50 силовиков получили травмы различной степени тяжести, но смогли разогнать протестующих.

Во время беспорядков Трамп в своих социальных сетях призывал сторонников остановиться, но при этом отмечал, что выборы все же были сфальсифицированы. В результате администрация Twitter заблокировала его страницу на 12 часов с требованием удалить три последних сообщения. После аккаунты президента США заблокировали Instagram, Facebook, Snapchat и платформа для стримов Twitch. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что разблокирует аккаунты Трампа только через две недели.

В ходе противостояния со сторонниками американского лидера полицейские задержали 68 человек, из которых 55 уже предъявили обвинение. У одного из сторонников Трампа изъяли автоматическую винтовку и «коктейли Молотова». В Вашингтоне до 21 января будет действовать режим чрезвычайного положения. Город будут патрулировать несколько тысяч бойцов Национальной гвардии, а здание Конгресса обнесут двухметровым ограждением. Инаугурация избранного президента Джо Байдена на ступенях Капитолия пройдет 20 января.