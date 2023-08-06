Мир 06 августа 2023, 10:09 Трамп пообещал начать расследование против Байдена в случае своего переизбрания Трамп заявил, что начнет расследование в отношении Байдена после победы на выборах White House

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что начнет расследование всех возможных правонарушений нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в случае своего переизбрания на пост главы государства. Об этом он заявил на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина, сообщил ТАСС.

Трамп отметил, что изучать необходимо не только деятельность Байдена, но и всей его семьи.

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«В первый же день [на посту президента США] я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в конгрессе, относительно всех бесчестных поступков <…> преступной семьи Байдена», — отметил он.

Бывший американский президент пояснил, что в том числе имеет в виду получение взяток от Китая и других стран. Деньги, по его словам, семья Байдена «положила себе в карманы».

Нынешний глава Белого дома, отмечал Трамп, пойдет на все ради сохранения власти.

Трампу предъявили обвинения по трем уголовным делам. Ему вменили финансовые махинации при выплатах экс-пороноактрисе Сторми Дэниелс, незаконные действия в в попытке помешать утверждению результатов выборов при помощи штурма Капитолия и ненадлежащее обращение с секретными документами.