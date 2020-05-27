Трамп пообещал «мощно» ответить Китаю за закон о Гонконге

Трамп пообещал «мощный ответ» Китаю, если Пекин ограничит автономию Гонконга законом. Американский лидер всех заинтриговал и не раскрыл, что за антикитайские меры готовит Вашингтон.

«Мы кое-что сейчас готовим. Думаю, вам это покажется очень интересным. Я расскажу об этом через пару дней. Вы услышите об этом до конца недели, это, думаю, будет очень мощно», — приводит «Интерфакс» слова американского президента Дональда Трампа.

Ранее китайские власти подтвердили, что планируют создать правовые механизмы для защиты национальной безопасности в Гонконге. Трамп отреагировал на это заявление недовольством. Он отметил, что после того, как Пекин приберет к рукам Гонконг, последний не сможет оставаться мировым финансовым центром.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться во внутренние дела Гонконга. Это вопрос китайского суверенитета.

Протесты против политики Китая снова возобновились в Гонконге после перерыва во время пандемии коронавируса. Они начались еще в июне 2019 года. Все началось с недовольства местными жителями законом об экстрадиции преступников на территорию Китая.