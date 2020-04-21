Трамп пообещал из-за COVID-19 приостановить миграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен защитить рабочие места американцев, и намерен подписать указ о приостановке миграции в США. Ранее он разрешил властям штатов самостоятельно вводить или отменять ограничительные меры в связи с COVID-19.

Об этом американский президент сообщил в Twitter.

«Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!» — написал Трамп.

Американский ученый Александр Шнейдер заявил о завышении статистики по смертности от коронавирусной инфекции в стране. Он предположил, что подобное поведение имеет политическую подоплеку. Противники президента надеялись, что возникший кризис в первую очередь коснется его электората.