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    02 августа 2021, 03:47

    Трамп пообещал доказательства «нарушений» на выборах-2020 в США

    Ирэна Вороник

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что скоро появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место во время президентских выборов 2020 года. Как сообщило «РИА Новости», Трамп анонсировал появление фактов о мошенничестве такого уровня, которого в США раньше не было.

    Трамп пообещал доказательства «нарушений» на выборах-2020 в США

    «Есть значительные и безоговорочные доказательства того, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на таком уровне, которого наша страна никогда раньше не видела. Многое из этого уже хорошо известно, и гораздо больше появится в ближайшем будущем», — говорится в заявлении Трампа.

    Дональд Трамп указал, что некоторые СМИ якобы связаны с «радикальными левыми демократами» в сокрытии «реальных фактов». По его словам, люди просто не могут увидеть и оценить то, что происходило во время президентских выборов на самом деле.

    В 2020 году в ходе выборов президента в США выиграл Джо Байден. Дональд Трамп после этого обратился в разные суды и предоставил более 50 исков, чтобы оспорить результаты голосования. Однако ни в одном суде так и не подтвердили, что во время подсчетов имели место какие-то подтасовки.

    В итоге результаты выборов были утверждены Конгрессом США. Дональду Трампу вынесли импичмент в палате представителей. Конгрессмены говорили о подстрекательстве толпы, которая провела знаменитый штурм Капитолия.

    Ранее молодая девушка в США выявила человека, который штурмовал Капитолий вместе со сторонниками. Для этого она завела аккаунт на сайте знакомств и представилась сторонницей консервативных идей. Она завела переписку с мужчиной и втерлась к нему в доверие. Он скинул ей свое фото со штурма Капитолия, а она передала его данные в ФБР. Мужчину арестовали.