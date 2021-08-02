Трамп пообещал доказательства «нарушений» на выборах-2020 в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что скоро появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место во время президентских выборов 2020 года. Как сообщило «РИА Новости», Трамп анонсировал появление фактов о мошенничестве такого уровня, которого в США раньше не было.

«Есть значительные и безоговорочные доказательства того, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на таком уровне, которого наша страна никогда раньше не видела. Многое из этого уже хорошо известно, и гораздо больше появится в ближайшем будущем», — говорится в заявлении Трампа.

Дональд Трамп указал, что некоторые СМИ якобы связаны с «радикальными левыми демократами» в сокрытии «реальных фактов». По его словам, люди просто не могут увидеть и оценить то, что происходило во время президентских выборов на самом деле.

В 2020 году в ходе выборов президента в США выиграл Джо Байден. Дональд Трамп после этого обратился в разные суды и предоставил более 50 исков, чтобы оспорить результаты голосования. Однако ни в одном суде так и не подтвердили, что во время подсчетов имели место какие-то подтасовки.

В итоге результаты выборов были утверждены Конгрессом США. Дональду Трампу вынесли импичмент в палате представителей. Конгрессмены говорили о подстрекательстве толпы, которая провела знаменитый штурм Капитолия.

Ранее молодая девушка в США выявила человека, который штурмовал Капитолий вместе со сторонниками. Для этого она завела аккаунт на сайте знакомств и представилась сторонницей консервативных идей. Она завела переписку с мужчиной и втерлась к нему в доверие. Он скинул ей свое фото со штурма Капитолия, а она передала его данные в ФБР. Мужчину арестовали.