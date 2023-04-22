Мир 22 апреля 2023, 04:54 Трамп пообещал добиться экономической независимости от Китая Экс-президент Трамп пообещал добиться тотальной независимости от Китая в случае победы РИА «Новости»

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал добиться тотальной экономической независимости от Китая в случае победы на президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в своей речи перед сторонниками Республиканской партии во Флориде, его процитировало РИА «Новости».

«Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле… Я добьюсь тотальной независимости от Китая», — заявил экс-президент.

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Администрация нынешнего главы государства уверяет, что не стремится к разделению двух крупнейших экономик в мире, размежевание с Китаем может привести к катастрофе в обеих странах.

Недавний арест Трампа назвали инвестициями в его избирательную кампанию. Политолог Александр Асафов считает, что уголовное дело поднимет популярность политика в преддверии предвыборной кампании, его процитировало РИА ФАН.