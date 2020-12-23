Трамп помиловал фигурантов дела о «вмешательстве России» в выборы-2016

Полное помилование получили 15 фигурантов дела о «вмешательстве России» в президентские выборы-2016 в США. Указ подписал президент страны Дональд Трамп.

Приговоры еще пятерых лиц были частично или полностью смягчены, сообщила пресс-служба Белого дома.

В числе помилованных оказался экс-советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос, которого осудили в 2018 году за дачу ложных показаний ФБР по части контактов с гражданкой РФ и неким профессором из Лондона, который якобы был как-то связан с российским руководством.

Под помилование попал и голландец Алекс ван дер Цваан, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Также в списке Трампа оказались конгрессмены Данкан Хантер и Кристофер Коллинз. Их осудили за финансовые преступления во время избирательной кампании действующего президента.

В 2019 году спецпрокурор и бывший глава ФБР Роберт Мюллер по итогам расследования не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.